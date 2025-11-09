Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон
- 09 ноября, 2025
- 03:06
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Вашингтон.
Об этом Report передает со ссылкой на государственное информагентство SANA.
Сирийский лидер 10 ноября, в понедельник, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.
О том, что аш-Шараа ожидают с визитом в Вашингтоне, впервые сообщил 1 ноября спецпосланник США по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне. По его словам, Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.
Ранее сирийский лидер уже посещал США. Визит состоялся в сентябре этого года в рамках участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
