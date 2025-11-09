Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 03:06
    Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Вашингтон.

    Об этом Report передает со ссылкой на государственное информагентство SANA.

    Сирийский лидер 10 ноября, в понедельник, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

    О том, что аш-Шараа ожидают с визитом в Вашингтоне, впервые сообщил 1 ноября спецпосланник США по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне. По его словам, Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.

    Ранее сирийский лидер уже посещал США. Визит состоялся в сентябре этого года в рамках участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Ахмед аш-Шараа Сирия визит в США

    Последние новости

    03:06

    Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон

    Другие страны
    02:38

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    02:20

    Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

    Индивидуальные
    01:53

    Reuters: В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

    Другие страны
    01:19

    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Другие страны
    00:45
    Видео

    Колонна спецподразделения "Яраса" СВР Азербайджана прошла на параде в Баку

    Внутренняя политика
    00:26

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

    Армия
    00:13

    На военном параде в Баку прошла колонна спецподразделения МВД

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечается День Государственного флага

    Внутренняя политика
    Лента новостей