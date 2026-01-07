Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта Алеппо

    • 07 января, 2026
    • 20:34
    Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта Алеппо

    Генеральное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о продлении приостановки авиасообщения с международным аэропортом Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает Syria TV.

    Согласно уведомлению для пассажиров, ограничение будет действовать до 23:00 по местному времени 8 января 2026 года, и является временной превентивной мерой в связи с текущей оперативной ситуацией.

    На время приостановки все запланированные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска до завершения необходимых технических работ и оценки уровня безопасности, при координации с компетентными органами.

    Suriya Hələb hava limanından uçuşların dayandırılmasını uzadıb

