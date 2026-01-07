Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта Алеппо

Генеральное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о продлении приостановки авиасообщения с международным аэропортом Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает Syria TV.

Согласно уведомлению для пассажиров, ограничение будет действовать до 23:00 по местному времени 8 января 2026 года, и является временной превентивной мерой в связи с текущей оперативной ситуацией.

На время приостановки все запланированные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска до завершения необходимых технических работ и оценки уровня безопасности, при координации с компетентными органами.