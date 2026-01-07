Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта Алеппо
Другие страны
- 07 января, 2026
- 20:34
Генеральное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о продлении приостановки авиасообщения с международным аэропортом Алеппо.
Как передает Report, об этом сообщает Syria TV.
Согласно уведомлению для пассажиров, ограничение будет действовать до 23:00 по местному времени 8 января 2026 года, и является временной превентивной мерой в связи с текущей оперативной ситуацией.
На время приостановки все запланированные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска до завершения необходимых технических работ и оценки уровня безопасности, при координации с компетентными органами.
Последние новости
20:58
МИД РФ призывает США обеспечить возвращение россиян с судна "Маринера" на родинуВ регионе
20:45
В бакинском метро пассажир погиб, упав на путиПроисшествия
20:34
Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта АлеппоДругие страны
20:17
Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам СШАДругие страны
20:03
Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряетсяФутбол
19:46
Британия по просьбе США оказала помощь в захвате танкера РФ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:32
Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с РоссиейДругие страны
19:20
АЖД: В 2026 году развитие Среднего коридора сосредоточится на восточном направленииИнфраструктура
19:16