Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам США

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 20:17
    Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам США

    Американская администрация будет допускать только те перевозки венесуэльской нефти, которые отвечают законодательству США и их национальной безопасности.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

    "Допускается только те морские перевозки энергоносителей, которые соответствуют американскому законодательству и национальной безопасности", - написал он в соцсети X, комментируя пост главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США по-прежнему будут осуществлять блокаду судов для поставок венесуэльской нефти.

    "Энергетический сектор Венесуэлы имеет неограниченный экономический потенциал через законные и санкционированные коммерческие каналы, установленные Соединенными Штатами", - добавил Миллер.

    Ранее Пентагон сообщил о задержании российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане. Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с военным ведомством. При этом Хегсет увязал операцию по задержанию "Маринеры" с действием нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.

    США Белый дом танкер Венесуэла нефть
    Ağ Ev: Venesuela neftinin daşınması yalnız ABŞ qanunlarına uyğun olacaq

    Последние новости

    20:58

    МИД РФ призывает США обеспечить возвращение россиян с судна "Маринера" на родину

    В регионе
    20:45

    В бакинском метро пассажир погиб, упав на пути

    Происшествия
    20:34

    Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта Алеппо

    Другие страны
    20:17

    Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам США

    Другие страны
    20:03

    Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряется

    Футбол
    19:46

    Британия по просьбе США оказала помощь в захвате танкера РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:32

    Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с Россией

    Другие страны
    19:20

    АЖД: В 2026 году развитие Среднего коридора сосредоточится на восточном направлении

    Инфраструктура
    19:16

    Трамп: Без вмешательства США Россия уже взяла бы под контроль всю Украину

    Другие страны
    Лента новостей