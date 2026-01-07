Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам США

Американская администрация будет допускать только те перевозки венесуэльской нефти, которые отвечают законодательству США и их национальной безопасности.

Как передает Report, с таким утверждением выступил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Допускается только те морские перевозки энергоносителей, которые соответствуют американскому законодательству и национальной безопасности", - написал он в соцсети X, комментируя пост главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США по-прежнему будут осуществлять блокаду судов для поставок венесуэльской нефти.

"Энергетический сектор Венесуэлы имеет неограниченный экономический потенциал через законные и санкционированные коммерческие каналы, установленные Соединенными Штатами", - добавил Миллер.

Ранее Пентагон сообщил о задержании российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане. Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с военным ведомством. При этом Хегсет увязал операцию по задержанию "Маринеры" с действием нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.