Ağ Ev: Venesuela neftinin daşınması yalnız ABŞ qanunlarına uyğun olacaq

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 20:25
    Ağ Ev Venesuela neftinin yalnız ABŞ qanunvericiliyi və milli təhlükəsizliyinə uyğun gələn daşımalarına icazə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller bəyan edib.

    Miller bu fikri Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetin ABŞ-nin Venesuela neftinin daşınması üçün nəzərdə tutulan gəmilərə blokadanı davam etdirəcəyi barədə paylaşımını şərh edərkən bildirib.

    O əlavə edib ki, Venesuela enerji sektoru ABŞ tərəfindən müəyyən edilmiş qanuni və sanksiyalaşdırılmış kommersiya kanalları vasitəsilə "məhdudiyyətsiz iqtisadi potensiala" malikdir.

    Bundan əvvəl Pentaqon Atlantik okeanında Rusiya neft tankeri "Marinera"nın saxlanıldığını açıqlamışdı. Əməliyyat ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin hərbi qurumlarla koordinasiyalı birgə səyləri nəticəsində həyata keçirilib. Heqset isə "Marinera"nın saxlanılması əməliyyatını Venesuelaya qarşı tətbiq edilən neft embarqosu ilə əlaqələndirib.

    Venesuela neft daşımaları ABŞ
    Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам США

