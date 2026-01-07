Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 20:03
    Напряженность между главным тренером и спортивным директором Ромы обостряется

    У главного тренера итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини возникли разногласия со спортивным директором Фредериком Массарой.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вчера Гасперини отказался общаться с прессой после победы над "Лечче" (2:0) в XIX туре Серии А, а также отменил послематчевую пресс-конференцию.

    Согласно информации, этот шаг главного тренера связан с напряженностью в отношениях с руководством клуба. Для решения проблемы будет проведена встреча между сторонами. Роль посредника будет выполнять Клаудио Раньери.

    Отметим, что "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 36 очками.

    İtaliya klubunda gərginlik: Baş məşqçi və idman direktoru arasında münaqişə yaranıb

