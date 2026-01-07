Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряется
Футбол
- 07 января, 2026
- 20:03
У главного тренера итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини возникли разногласия со спортивным директором Фредериком Массарой.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вчера Гасперини отказался общаться с прессой после победы над "Лечче" (2:0) в XIX туре Серии А, а также отменил послематчевую пресс-конференцию.
Согласно информации, этот шаг главного тренера связан с напряженностью в отношениях с руководством клуба. Для решения проблемы будет проведена встреча между сторонами. Роль посредника будет выполнять Клаудио Раньери.
Отметим, что "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 36 очками.
Последние новости
20:58
МИД РФ призывает США обеспечить возвращение россиян с судна "Маринера" на родинуВ регионе
20:45
В бакинском метро пассажир погиб, упав на путиПроисшествия
20:34
Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта АлеппоДругие страны
20:17
Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам СШАДругие страны
20:03
Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряетсяФутбол
19:46
Британия по просьбе США оказала помощь в захвате танкера РФ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:32
Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с РоссиейДругие страны
19:20
АЖД: В 2026 году развитие Среднего коридора сосредоточится на восточном направленииИнфраструктура
19:16