Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряется

У главного тренера итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини возникли разногласия со спортивным директором Фредериком Массарой.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вчера Гасперини отказался общаться с прессой после победы над "Лечче" (2:0) в XIX туре Серии А, а также отменил послематчевую пресс-конференцию.

Согласно информации, этот шаг главного тренера связан с напряженностью в отношениях с руководством клуба. Для решения проблемы будет проведена встреча между сторонами. Роль посредника будет выполнять Клаудио Раньери.

Отметим, что "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 36 очками.