    В бакинском метро пассажир погиб, упав на пути

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 20:45
    В бакинском метро пассажир погиб, упав на пути

    Сегодня около 20:00 на станции метро "Нариманов" пассажир погиб, упав на рельсы.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

    По предварительной информации, мужчина в возрасте 50–55 лет упал на рельсы в момент заезда поезда на платформу. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, было отключено высокое напряжение с контактного рельса. Пассажир был извлечен с железнодорожных путей, однако прибывшим на место происшествия врачам не удалось его спасти.

    Позднее поезд был отправлен со станции "Нариманов" в электродепо без пассажиров. В результате происшествия в движении поездов возникли дополнительные задержки.

    Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİB

