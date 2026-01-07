В бакинском метро пассажир погиб, упав на пути
Происшествия
- 07 января, 2026
- 20:45
Сегодня около 20:00 на станции метро "Нариманов" пассажир погиб, упав на рельсы.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
По предварительной информации, мужчина в возрасте 50–55 лет упал на рельсы в момент заезда поезда на платформу. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, было отключено высокое напряжение с контактного рельса. Пассажир был извлечен с железнодорожных путей, однако прибывшим на место происшествия врачам не удалось его спасти.
Позднее поезд был отправлен со станции "Нариманов" в электродепо без пассажиров. В результате происшествия в движении поездов возникли дополнительные задержки.
Последние новости
20:58
МИД РФ призывает США обеспечить возвращение россиян с судна "Маринера" на родинуВ регионе
20:45
В бакинском метро пассажир погиб, упав на путиПроисшествия
20:34
Сирия продлила приостановку рейсов из аэропорта АлеппоДругие страны
20:17
Белый дом: Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам СШАДругие страны
20:03
Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряетсяФутбол
19:46
Британия по просьбе США оказала помощь в захвате танкера РФ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:32
Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с РоссиейДругие страны
19:20
АЖД: В 2026 году развитие Среднего коридора сосредоточится на восточном направленииИнфраструктура
19:16