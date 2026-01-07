В бакинском метро пассажир погиб, упав на пути

Сегодня около 20:00 на станции метро "Нариманов" пассажир погиб, упав на рельсы.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

По предварительной информации, мужчина в возрасте 50–55 лет упал на рельсы в момент заезда поезда на платформу. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, было отключено высокое напряжение с контактного рельса. Пассажир был извлечен с железнодорожных путей, однако прибывшим на место происшествия врачам не удалось его спасти.

Позднее поезд был отправлен со станции "Нариманов" в электродепо без пассажиров. В результате происшествия в движении поездов возникли дополнительные задержки.