İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 20:38
    Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİB

    Bu gün saat 20:00 radələrində "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında 50-55 yaşlarında kişi sərnişin qatar platformaya daxil olan zaman relsin üzərinə düşüb.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qatar maşinisti dərhal əyləci sıxıb, sərnişinin stansiya yolundan çıxarılması üçün əməliyyat planı həyata keçirilib.

    "Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb", - məlumatda vurğulanıb.

    Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları araşdırma aparır. Əlavə məlumatlar təqdim ediləcək.

    Bu gün saat 20:00 radələrində "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nərimanov" stansiyasında sərnişin stansiya yoluna düşüb.

    Bu barədə "Report"a metropolitendən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hadisə zamanı dərhal təmas relsindən yüksək gərginlik çıxarılıb və təcili tibbi yardım xidməti əraziyə çağırılıb.

    "Yüksək gərginlik bərpa edildikdən sonra qatar sərnişinsiz yola salınıb və "Nərimanov" stansiyasından elektrik deposuna göndərilib. Hadisə ilə bağlı intervaldan əlavə yubanmalar yaranıb", - məlumatda bildirilib.

    "Bakı Metropoliteni" QSC metro Sərnişin
    В бакинском метро пассажир погиб, упав на пути

    Son xəbərlər

    20:48

    "Atletiko" və "Qalatasaray"da çıxış etmiş məşhur hücumçunun yeni komandası bəlli olub

    Futbol
    20:48

    Suriya Hələb hava limanından uçuşların dayandırılmasını uzadıb

    Digər ölkələr
    20:38

    Bakı metrosunda qatar yoluna düşən sərnişin ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:25

    Ağ Ev: Venesuela neftinin daşınması yalnız ABŞ qanunlarına uyğun olacaq

    Digər ölkələr
    20:14

    İlham Əliyevin fikirləri Azərbaycanın qlobal transformasiyaya hazır olduğunu nümayiş etdirir - RƏY

    Daxili siyasət
    20:05

    Britaniya ABŞ-nin xahişi ilə Rusiya tankerinin ələ keçirilməsinə yardım edib – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:01
    Foto

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün finalçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    19:53

    Ukrayna və ABŞ Rusiyayla müharibənin başa çatdırılmasının əsas elementlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:44

    Qərbi Avropada əlverişsiz hava nəqliyyatı iflic edib, insan tələfatı var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti