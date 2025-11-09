Suriya Prezidenti ABŞ-yə rəsmi səfər edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 09 noyabr, 2025
    • 03:25
    Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraa ABŞ-yə rəsmi səfər edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə SANA dövlət agentliyi xəbər yayıb.

    Suriya lideri bazar ertəsi Ağ Evdə ABŞ-dən olan həmkarı Donald Trampla görüşəcək.

    ABŞ-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Tom Barak Əl Şaraanın Vaşinqtona gözlənilən səfərini ilk dəfə 1 noyabrda Bəhreyndə keçirilən Manama dialoqu çərçivəsində açıqlayıb. O, Suriyanın ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi İŞİD-ə qarşı mübarizə aparan koalisiyaya qoşulmağı gözlədiyini bildirib.

    Suriya lideri əvvəllər də ABŞ-yə səfər edib. Onun səfəri bu ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının (BA) 80-ci sessiyasında iştirakı çərçivəsində baş tutub.

    Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон

