Президент Мексики подтвердил готовность к "дружбе" с США

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова к "дружбе" с США.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом он сказал по итогам телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

По его словам, после беседы с Трампом появилось желание продолжать диалог и вести тесное сотрудничество.

Лопес Обрадор заявил, что во время посещения Тихуана (город на северо-западе Мексики - ред.) сообщит, что Трамп "не поднимает сжатый кулак, а протягивает открытую руку".

"Мы подтверждаем готовность к дружбе", - написал президент Мексики в Twitter.