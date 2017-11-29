Президент Ливана: Харири вероятно останется на посту премьер-министра

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Саад Харири вероятнее всего останется премьер-министром Ливана, а политический кризис в стране решится в течение нескольких дней.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил ливанский президент Мишель Аун в интервью итальянскому изданию La Stampa.

"Мы только что закончили переговоры со всеми политическим силами, как вне, так и внутри правительства. Уже есть широкое соглашение", - заявил М.Аун изданию в ходе визита в Италию.

Напомним, что С.Харири заявил о своей отставке в телевизионном эфире в Саудовской Аравии 4 ноября, что вызвало политический кризис в Ливане и втянуло страну в региональное противостояние между Ираном и Саудовской Аравией.

М.Аун не принял отставку и обвинил официальный Эр-Рияд в том, что он держит С.Харири "в заложниках" и заставляет его подать в отставку.

С.Харири вернулся в Бейрут 22 ноября и отложил свою отставку. 27 ноября он заявил, что останется на посту премьера, если союзник Ирана - ливанская организация Хезболла откажется от участия в региональных конфликтах.