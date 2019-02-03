Президент Колумбии пообещал помочь освобождению венесуэльского народа

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Иван Дуке заявил в субботу, что его страна приложит все усилия, чтобы помочь венесуэльскому народу освободиться от диктатуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление он сделал во время выступления в городе Манисалес (центральный департамент Кальдас).

"Колумбия не является воинственной страной, но это страна, которая защищает демократию. Сегодня я говорю вам, что мы сделаем все, что в наших силах, в рамках дипломатии, чтобы помочь освобождению венесуэльского народа [от диктатуры]", - заявил Дуке, чье заявление было опубликовано на сайте администрации президента.

Глава Колумбии также прокомментировал действия генерала венесуэльксих ВВС Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который ранее признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. "Это отличный пример, который, я уверен, создаст эффект домино во всех остальных вооруженных силах", - сказал президент.