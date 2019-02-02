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    Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом

    Генерал ВВС Венесуэлы: 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны.

    Как передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru, его обращение опубликовала газета El Nacional.

    "Сегодня с патриотической и демократической гордостью я сообщаю, что я признаю Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла", - заявил генерал в видеообращении.

    По его словам, 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро.

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