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Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабмин по итогам выборов

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабмин по итогам выборов На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели
Другие страны
6 апреля 2021 г. 13:41
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабмин по итогам выборов

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил во вторник, что принял решение поручить премьер-министру Биньямину Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели.

"Я пришел к решению, основанному на количестве рекомендаций [членов Кнессета], которые указывают на то, что у депутата Биньямина Нетаньяху немного больше шансов сформировать правительство. Соответственно, я решил поручить ему сделать это", - сказал Ривлин в ходе специального обращения, которое транслировала его канцелярия.

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