​Президент Ирана встретится на ГА ООН с Джонсоном и Макроном

Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьером Японии Синдзо Абэ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента.

«Встречи президента, вопрос о которых к данному моменту решён, предполагаются с Генсеком ООН, а также с лидерами Франции, Великобритании и Японии», — приводит РИА Новости слова Эсмаили.