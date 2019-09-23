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Президент Ирана встретится на ГА ООН с Джонсоном и Макроном

​Президент Ирана встретится на ГА ООН с Джонсоном и Макроном

Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьером Японии Синдзо Абэ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента.

«Встречи президента, вопрос о которых к данному моменту решён, предполагаются с Генсеком ООН, а также с лидерами Франции, Великобритании и Японии», — приводит РИА Новости слова Эсмаили.

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