Президент Ирана отменяет свой визит в Италию и Францию из-за терактов в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани отменяет свой визит в Италию и Францию из-за произошедших в Париже терактов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило 14 ноября агентство IRNA.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил в субботу утром, что поездка президента Ирана Хасана Рухани в Италию, Ватикан и Францию отложена из-за терактов в Париже", - говорится в сообщении агентства.

Двухдневный визит Рухани в Рим должен был начаться 14 ноября.