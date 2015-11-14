 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ирана отменяет свой визит в Италию и Францию из-за терактов в Париже

    Двухдневный визит Рухани должен был начаться в субботу

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани отменяет свой визит в Италию и Францию из-за произошедших в Париже терактов. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило 14 ноября агентство IRNA.

    "Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил в субботу утром, что поездка президента Ирана Хасана Рухани в Италию, Ватикан и Францию отложена из-за терактов в Париже", - говорится в сообщении агентства.

    Двухдневный визит Рухани в Рим должен был начаться 14 ноября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi