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Президент Ирана обвинил США в воровстве нефти в Сирии

Президент Ирана обвинил США в воровстве нефти в Сирии

Хасан Рухани

Власти США экспортируют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом в стране. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на саммите стран - гарантов астанинского процесса в Сирии, который проходит в формате видеоконференции.

По его словам, США увеличили незаконное число военных баз в нефтяных районах Сирии на востоке от Евфрата. Рухани добавил, что Соединенные Штаты "высасывают природные ресурсы этой страны".

Также глава Ирана выразил мнение, что действия американской стороны "доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью".

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