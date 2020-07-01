Президент Ирана обвинил США в воровстве нефти в Сирии

Власти США экспортируют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом в стране. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на саммите стран - гарантов астанинского процесса в Сирии, который проходит в формате видеоконференции.
По его словам, США увеличили незаконное число военных баз в нефтяных районах Сирии на востоке от Евфрата. Рухани добавил, что Соединенные Штаты "высасывают природные ресурсы этой страны".
Также глава Ирана выразил мнение, что действия американской стороны "доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью".