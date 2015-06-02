​Президент Индии попал в ДТП

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи во время своего визита в Швецию попал в ДТП.
Как передает Report, об этом пишет The Local.
Как отмечается, вместе с ним в машине находились наследная принцесса Швеции Виктория и ее муж.
В сообщении говорится, что ни президент Индии, ни члены королевской семьи не пострадали. При этом уточняется, что шесть других участников аварии получили легкие ранения.
Подробности ДТП не разглашаются.
News DepartmentАвтор новости
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