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    ​Президент Индии попал в ДТП

    Инцидент произошел в Швеции

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи во время своего визита в Швецию попал в ДТП.

    Как передает Report, об этом пишет The Local.

    Как отмечается, вместе с ним в машине находились наследная принцесса Швеции Виктория и ее муж.

    В сообщении говорится, что ни президент Индии, ни члены королевской семьи не пострадали. При этом уточняется, что шесть других участников аварии получили легкие ранения.

    Подробности ДТП не разглашаются.

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