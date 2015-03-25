​Президент Финляндии отказался ехать в Москву 9 мая

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Финляндии Саули Ниинисте не приедет 9 мая в Москву на военный парад, посвященный 70-летия победы во Второй Мировой войне.

Как отмечает Report, об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Причиной отказа от участия, указали в канцелярии, стал "украинский конфликт и связанная с ним международная ситуация", передает ТАСС.

От поездки в Москву уже отказались президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Американский лидер Барак Обама также не приедет в Россию 9 мая. Как сообщила Канцелярия британского премьера Дэвида Кэмерона, он также отказался посетить Москву. Президент Франции Франсуа Олланд пока не дал окончательного ответа по данному вопросу.