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    ​Президент Финляндии отказался ехать в Москву 9 мая

    Причиной отказа стал украинский конфликт

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Финляндии Саули Ниинисте не приедет 9 мая в Москву на военный парад, посвященный 70-летия победы во Второй Мировой войне.

    Как отмечает Report, об этом сообщили в канцелярии главы государства.

    Причиной отказа от участия, указали в канцелярии, стал "украинский конфликт и связанная с ним международная ситуация", передает ТАСС.

    От поездки в Москву уже отказались президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

    Американский лидер Барак Обама также не приедет в Россию 9 мая. Как сообщила Канцелярия британского премьера Дэвида Кэмерона, он также отказался посетить Москву. Президент Франции Франсуа Олланд пока не дал окончательного ответа по данному вопросу.

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