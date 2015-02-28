Президент Финляндии: вопрос о возможном вступлении в НАТО надо решать на референдуме

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Вопрос возможного вступления Финляндии в НАТО, если он окажется актуальным, необходимо вынести на референдум. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал финский президент Саули Ниинисте.

"Мы проводили референдум о вступлении в ЕС, и в данном случае, по меньшей мере, речь идет о вопросе такого же порядка", - сказал глава государства в эфире телекомпании YLE.

Он выразил надежду, что новое финское правительство, которое придет к власти после парламентских выборов в апреле этого года, не будет прописывать в своей программе пункт о неприсоединении к НАТО. "Во всяком случае, не исключит такую возможность полностью", - пояснил Ниинисте.

В настоящее время в программе действующего кабмина есть пункт о том, что в период его полномочий Финляндия не будет подавать заявку на присоединение к военному блоку.