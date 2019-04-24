Президент Эстонии утвердила новое правительство

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду утвердила новое правительство страны во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы государства.

Перед началом церемонии в президентском дворце лидеры трех партий правящей коалиции выступили с заявлениями, поблагодарив избирателей и напомнив об уже объявленных в коалиционном договоре планах правительства во внешней и внутренней политике.Члены нового кабинета министров предположительно 29 апреля должны принести должностную присягу в парламенте, после чего правительство официально приступит к работе.Прошедшие 3 марта выборы в парламент Эстонии завершились победой Реформистской партии, набравшей 28,8% голосов, что дает ей право получить 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии. У Центристской партии – 23% (26 мандатов), Консервативная народная партия (EKRE) получила – 17,8% (19 мандатов), партия Isamaa ("Отечество") - 11,4% (12 мандатов), Социал-демократическая партия - 9,8% (СДЭ) (10 мандатов).

Длившиеся больше месяца переговоры о создании правящей коалиции между тремя партиями завершились 8 апреля подписанием коалиционного договора. Правящая коалиция будет иметь большинство в парламенте - 56 мандатов из 101. Согласно договору, правительство будет состоять из 15 министров, включая премьера. Все министерские портфели поделены между тремя партиями поровну.