Президент Эквадора считает, что необходимо создать арбитражный центр стран Южной Америки

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Рафаэль Корреа высказался за создание арбитражного центра стран Южной Америки. Об этом он заявил в четверг в эквадорском Гуаякиле на встрече глав государств Союза южноамериканских наций (УНАСУР), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Корреа подчеркнул необходимость объединения усилий во благо народов южноамериканских стран, а также для борьбы с натиском "иностранных капиталов". "Необходимо срочно создавать арбитражный центр" стран Южной Америки в качестве "альтернативы существующим арбитражным судам, полностью контролируемым иностранным капиталом", указал он. "Лучшим способом обрести независимость от власти крупного капитала является региональная интеграция", - отметил Корреа.

Как сообщил генеральный секретарь УНАСУР Эрнесто Сампер, на саммите организации была разработана концепция "южноамериканского гражданства". Оно "представляет собой право на передвижение по региону, получение образования, работу в любой точке континента, взаимного признания дипломов", - сказал он. По оценке генсека УНАСУР, принятие концепции, схожей с Шенгенской зоной в Европе, станет первым шагом на пути к установлению режима свободного передвижения лиц между странами союза.