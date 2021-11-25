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Президент Чехии заразился коронавирусом

Президент Чехии заразился коронавирусом У чешского президента 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, решением врачей он возвращается в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, в котором лечился с 10 октября до 25 ноября.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 22:28
Президент Чехии заразился коронавирусом
Милош Земан

У чешского президента 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, решением врачей он возвращается в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, в котором лечился с 10 октября до 25 ноября.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское ТВ.

"У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса", - говорится в сообщении.

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