Президент Чехии заразился коронавирусом

У чешского президента 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, решением врачей он возвращается в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, в котором лечился с 10 октября до 25 ноября.

У чешского президента 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, решением врачей он возвращается в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, в котором лечился с 10 октября до 25 ноября.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское ТВ.

"У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса", - говорится в сообщении.