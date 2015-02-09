Президент Чехии: Санкции против России снимут уже через год

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан считает, что санкции против России будут сняты в перспективе одного года. Кроме того, он утверждает, что постарается сделать все возможное, чтобы ниши на российском рынке, которые ранее занимали чехи, не захватили конкуренты из других стран ЕС. Об этом отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я говорю в поддержку не Владимира Путина, а нормальных торговых и экономических отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией, не обремененных санкциями, которые не приносят пользы, а лишь ведут к тому, что позиции чешских компаний займут французские, немецкие, американские и британские компании, как только санкции будут сняты. А они будут сняты, как я ожидаю, не позднее, чем через год", - заявил Земан.

Чешский президент подчеркнул, что санкции не оказывают влияния на Россию, а снижение курса рубля и трудности в экономике вызваны падением цены на нефть.

Земан вместе с тем отметил, что является не единственным противником антироссийских санкций в Европе, напомнив, что канцлер Австрии, премьер-министры Словакии и Венгрии, а также ряд высокопоставленных чешских политиков также выступают за отмену ограничений против России.