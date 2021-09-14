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Президент Чехии госпитализирован

Президент Чехии госпитализирован Президент Чехии Милош Земан направился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге
Другие страны
14 сентября 2021 г. 14:09
Президент Чехии госпитализирован
Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан во вторник направился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Pravo.

Земан прибыл в госпиталь вскоре после 11:00. Туда также приехала его супруга Ивана. Госпитализация президента, по данным газеты, может быть длительной.

76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В Центральном военном госпитале в Праге с прошедших выходных дней находится также предшественник Земана на посту президента Чехии Вацлав Клаус. Он был госпитализирован по поводу резкого повышения артериального давления.

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