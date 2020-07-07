Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам 65-летнего Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а уровень кислорода снизился до 96%, в связи с чем он принимает гидроксихлорохин (ранее ВОЗ остановила испытания этого препарата из-за его неэффективности в борьбе с COVID-19 - ред.).

Из-за симптомов заболевания все встречи президента на текущую неделю отменены.

По словам политика, во вторник ожидаются результаты нового теста на коронавирус SARS-CoV-2, магнитно-резонансная томография не выявила у него проблем с легкими.