Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота

Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Эво Моралес после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал глава государства в Twitter.

Он также призвал "народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней".