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Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру выполнять обязанности канцлера до назначения временного главы правительства, который останется "у руля" до досрочных парламентских выборов в сентябре.Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства. Он продержался на этом посту всего 525 дней.
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