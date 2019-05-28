Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру выполнять обязанности канцлера до назначения временного главы правительства, который останется "у руля" до досрочных парламентских выборов в сентябре.Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства. Он продержался на этом посту всего 525 дней.
Президент Австрии отправил в отставку правительство КурцаПрезидент Австрии отправил в отставку правительство Курца
https://report.az/storage/news/31e2095f072c118a91265a96be7e96eb/0f29c327-96d7-40c2-b97b-f4d32310c93e_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- В Японии за неделю четыре человека погибли от жары 28 мая, 2019 / 10:00
- Трамп и Абэ побывали на японском боевом корабле 28 мая, 2019 / 09:39
- США оценят возможность передачи Южной Корее контроля над ее войсками в военное время 28 мая, 2019 / 08:45
- При нападении на детей в Японии погибли три человека - ОБНОВЛЕНО - 2 28 мая, 2019 / 08:35
- Три человека погибли в результате обвала на стройке в метро в Китае 28 мая, 2019 / 08:10
- Ущерб от взрыва химикатов на судне в порту Таиланда составил более 3 миллионов долларов 28 мая, 2019 / 08:04
- Бразильская Petrobras может продать 27 нефтегазовых месторождений 28 мая, 2019 / 06:42
- Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в парке в Японии 28 мая, 2019 / 06:37
- Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы обсуждать с оппозицией любые вопросы 28 мая, 2019 / 05:35
- Китай прекратил закупки иранской нефти 28 мая, 2019 / 04:08
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости