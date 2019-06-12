Премьер Японии Абэ прибыл в Тегеран - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Абэ, согласно опубликованным государственным телевидением кадрам, по прилету в аэропорт Мехрабад встретил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

***06:21

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в среду с официальным визитом в Тегеран, где он встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани.

Как передает Report, последний визит главы японского правительства в Иран состоялся в 1978 году, еще до свержения шаха и образования исламской республики.

Ожидается, что центральной темой переговоров станет необходимость сохранения иранской ядерной сделки, несмотря на выход из нее США.