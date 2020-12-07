О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Румынии ушел в отставку

Премьер Румынии ушел в отставку Премьер-министр Румынии Людовик Орбан сегодня объявил об уходе в отставку после проигрыша возглавляемой им Национал-либеральной партии (НЛП) на парламентских выборах
Другие страны
7 декабря 2020 г. 23:28
Премьер Румынии ушел в отставку
Людовик Орбан

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан сегодня объявил об уходе в отставку после проигрыша возглавляемой им Национал-либеральной партии (НЛП) на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом Орбан заявил во время выступления, транслировавшегося по телевидению.

"Я решил сегодня подать в отставку", - приводит его слова агентство Agence France-Presse.

Парламентские выборы в Румынии прошли 6 декабря. По данным экзитпола, лидирует Социал-демократическая партия (СДП), набравшая, по предварительным данным, 30,5% голосов. В свою очередь стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия набирает 29%. Таким образом, ни одна из ведущих политических сил не получает правящего большинства в парламенте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın baş naziri istefa verdi

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане отменяется военное положение
В Азербайджане отменяется военное положение
7 декабря 2020 г. 15:39
Ряду военнослужащих присвоено звание генерал-майора
Ряду военнослужащих присвоено звание генерал-майора
7 декабря 2020 г. 15:24
Президент принял заместителя председателя Палаты депутатов Италии
ФотоПрезидент принял заместителя председателя Палаты депутатов Италии
7 декабря 2020 г. 15:02
В ИВ Джалилабадского района проводится операция, есть задержанные
В ИВ Джалилабадского района проводится операция, есть задержанные
7 декабря 2020 г. 12:08
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
5 декабря 2020 г. 16:43
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
5 декабря 2020 г. 16:11
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
5 декабря 2020 г. 13:48
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
4 декабря 2020 г. 17:40
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
4 декабря 2020 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi