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Премьер-министр Швеции посетила Киевскую область

Премьер-министр Швеции посетила Киевскую область Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила Киевскую область и побывала в Буче и Бородянке
Другие страны
4 июля 2022 г. 17:42
Премьер-министр Швеции посетила Киевскую область

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила Киевскую область и побывала в Буче и Бородянке.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

Отмечается, что шведская делегация во главе с Андерссон посетила место массового захоронения мирных людей возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер увидела уничтоженные российскими военными жилые дома в Бородянке.

"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", - заявила глава шведского правительства после увиденного.

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Версия на английском языке Swedish PM visits Ukraine's Kyiv

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