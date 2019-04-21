​Премьер-министр Шри-Ланки осудил произошедшие в стране взрывы

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшую ранее атаку на церкви и отели, унесшую жизни 160 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех шриланкийцев в это трагическое время оставаться едиными и сильными. Пожалуйста, избегайте распространения непроверенной информации и спекуляций. Правительство предпринимает немедленные шаги для сдерживания этой ситуации", - написал Викрамасингхе в Twitter.

Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщил местный телеканал News 1st, число погибших составило 160 человек, более 360 человек пострадали. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание.