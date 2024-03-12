Премьер-министр Гаити подал в отставку

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы признаем его отставку после создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра", - приводит агентство слова председателя Карибского сообщества и президента Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али.

Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Ариэля Анри. Власти Гаити приняли решение о продлении на месяц чрезвычайного положения на территории столицы страны Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд с сотрудниками правоохранительных органов. Указ был опубликован в официальной газете республики Le Moniteur. 3 марта на всей территории департамента Запад ввели режим ЧП и комендантский час. Сам Анри не может после визита в Кению вернуться в страну из-за перестрелок вблизи аэропорта Порт-о-Пренса, продолжающихся с конца февраля. Его самолет вынужден был приземлиться на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое в августе того же года унесло жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах республики.