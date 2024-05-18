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Захарова: Политика Франции в ее заморских территориях зашла в тупик

Захарова: Политика Франции в ее заморских территориях зашла в тупик Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии.
Другие страны
18 мая 2024 г. 15:16
Захарова: Политика Франции в ее заморских территориях зашла в тупик

МИД России призвал Францию воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии.

Как передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ, об этом заявила директор департамента информации и печати Мария Захарова.

"Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", - заявила она.

Согласно заявлению, поводом для очередного всплеска общественного недовольства стало рассмотрение во французском парламенте законопроекта, призванного изменить действующий с 1998 года порядок голосования на местных выборах, предоставив избирательные права всем, кто проживает на острове более 10 лет.

"Противники этой законодательной инициативы не без оснований увидели в ней попытку Парижа окончательно лишить канаков основополагающего права на самоопределение, подорвать позиции сторонников независимости", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, кризис в Новой Каледонии показывает, что политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик.

Напомним, что по классификации ООН Новая Каледония – это несамоуправляющаяся территория. Проще говоря, колония, где процесс деколонизации, запущенный под эгидой ООН в 1960-е годы, все еще не доведен до конца, говорится в заявлении.

"Как известно, не в наших правилах вмешиваться во внутренние дела иностранных государств, ... – эта манера характерна для Запада и, не в последнюю очередь, для самой Франции. Хотя вместо того, чтобы учить жизни других, Парижу следовало бы обратить взоры на собственные глубинные проблемы", - заявила Захарова.

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