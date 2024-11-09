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ООН: Более 3 млн человек за 19 месяцев конфликта покинули Судан

ООН: Более 3 млн человек за 19 месяцев конфликта покинули Судан Число суданцев, вынужденно покинувших свою страну за 19 месяцев вооруженного конфликта, на этой неделе превысило 3 млн.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 04:19
ООН: Более 3 млн человек за 19 месяцев конфликта покинули Судан

Число суданцев, вынужденно покинувших свою страну за 19 месяцев вооруженного конфликта, на этой неделе превысило 3 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор по внешним связям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Доминик Хайд.

Более полутора лет продолжаются "жестокие злодеяния и широкомасштабные нарушения прав человека, каждую минуту тысячи жизней разрушаются войной и насилием", сказала она на брифинге в Женеве. По словам Хайд, исход из Судана достиг невиданного уровня.

"Только в октябре около 60 тыс. суданцев прибыли в Чад", - отметила она. Речь идет об "одной из крупнейших чрезвычайных ситуаций в мире, но при этом она является одной из наименее освещаемых и финансируемых", сказала представитель УВКБ. Без существенной финансовой поддержки со стороны международного сообщества региональная стабильность может оказаться под угрозой, предупредила Хайд.

Она напомнила, что к настоящему моменту план реагирования на проблему беженцев в Судане в размере $1,5 млрд профинансирован лишь на 29%.

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