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Отмена авиасообщения с Новой Каледонией затронула 3,2 тыс. человек

Отмена авиасообщения с Новой Каледонией затронула 3,2 тыс. человек Около 3,2 тыс. человек не могут покинуть Новую Каледонию, либо вернуться в нее из-за отмены коммерческих рейсов в связи с продолжающимися беспорядками.
Другие страны
18 мая 2024 г. 15:18
Отмена авиасообщения с Новой Каледонией затронула 3,2 тыс. человек

Около 3,2 тыс. человек не могут покинуть Новую Каледонию, либо вернуться в нее из-за отмены коммерческих рейсов в связи с продолжающимися беспорядками.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Агентство отмечает, что местная авиакомпания Aircalin намерена возобновить полеты в следующий вторник.

В свою очередь региональный авиаперевозчик Air Caledonie отменил все рейсы до дальнейшего уведомления.

Власти Австралии и Новой Зеландии прилагают усилия для эвакуации своих граждан из Новой Каледонии.

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