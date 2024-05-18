Отмена авиасообщения с Новой Каледонией затронула 3,2 тыс. человек

Около 3,2 тыс. человек не могут покинуть Новую Каледонию, либо вернуться в нее из-за отмены коммерческих рейсов в связи с продолжающимися беспорядками.

Около 3,2 тыс. человек не могут покинуть Новую Каледонию, либо вернуться в нее из-за отмены коммерческих рейсов в связи с продолжающимися беспорядками.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Агентство отмечает, что местная авиакомпания Aircalin намерена возобновить полеты в следующий вторник.

В свою очередь региональный авиаперевозчик Air Caledonie отменил все рейсы до дальнейшего уведомления.

Власти Австралии и Новой Зеландии прилагают усилия для эвакуации своих граждан из Новой Каледонии.