Отмена авиасообщения с Новой Каледонией затронула 3,2 тыс. человек

Около 3,2 тыс. человек не могут покинуть Новую Каледонию, либо вернуться в нее из-за отмены коммерческих рейсов в связи с продолжающимися беспорядками.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.
Агентство отмечает, что местная авиакомпания Aircalin намерена возобновить полеты в следующий вторник.
В свою очередь региональный авиаперевозчик Air Caledonie отменил все рейсы до дальнейшего уведомления.
Власти Австралии и Новой Зеландии прилагают усилия для эвакуации своих граждан из Новой Каледонии.