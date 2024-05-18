В Польше потратят $2,5 млрд на укрепление границ с РФ и Беларусью

Польские власти потратят 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ страны. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Кракове на церемонии в честь 80-й годовщины з

Польские власти потратят 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ страны.



Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Кракове на церемонии в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино.

"Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность - прежде всего в безопасную границу на востоке - 10 млрд злотых. Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, эти 10 млрд злотых мы уже выделили, эти работы мы уже начали", - отметил Туск в ходе своего выступления.

По его словам, речь идет о строительстве "фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Беларусью".

"Национальный план по комплексному усилению восточной границы Польши будет носить название "Восточный щит", - заявил Туск.