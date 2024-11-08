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В Испании число жертв наводнений выросло до 223

В Испании число жертв наводнений выросло до 223 Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223, при этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 19:21
В Испании число жертв наводнений выросло до 223

Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223, при этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в соцсети X.

"223 погибших", - написал он, пояснив, что в Валенсию зафиксировано 215 жертв, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - 7, в Андалусии - 1. Число пропавших без вести составляет 78.

При этом глава ведомства уточнил, что 48 погибших при ударе стихии все еще не опознаны.

Ранее сообщалось о 219 погибших и 93 пропавших без вести.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada daşqınlardan ölənlərin sayı 223 nəfərə çatıb

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