В Испании число жертв наводнений выросло до 223

Число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223, при этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.
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"223 погибших", - написал он, пояснив, что в Валенсию зафиксировано 215 жертв, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - 7, в Андалусии - 1. Число пропавших без вести составляет 78.
При этом глава ведомства уточнил, что 48 погибших при ударе стихии все еще не опознаны.
Ранее сообщалось о 219 погибших и 93 пропавших без вести.