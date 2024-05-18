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За последние сутки из-за наводнений в Афганистане погибло 50 человек

За последние сутки из-за наводнений в Афганистане погибло 50 человек По меньшей мере 50 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений, накрывших Афганистан в пятницу.
Другие страны
18 мая 2024 г. 15:22
За последние сутки из-за наводнений в Афганистане погибло 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений, накрывших Афганистан в пятницу.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Маулави Абдул Хай Заим, руководитель отдела информации и культуры провинции Гор, сообщил, что нет точной информации о том, сколько человек пострадали из-за ливня. Из-за непогоды в этом районе оказались заблокированы многие ключевые дороги.

Заим добавил, что 2000 домов были полностью разрушены, 4000 частично повреждены и более 2000 магазинов оказались под водой в столице провинции Фероз-Кох.

Напомним, что на прошлой неделе наводнения, вызванные проливными дождями, разрушили деревни на севере Афганистана, в результате чего погибли 315 человек и более 1600 получили ранения.

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