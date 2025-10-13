Премьер Израиля подарил президенту США золотую голубку
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 13:54
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу золотую статуэтку в форме голубки в благодарность за усилия по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Ранее Трамп прибыл в израильский парламент, где в ближайшие минуты выступит с речью по Газе. В гостевой книге Кнессета он оставил памятную надпись - "Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало".
