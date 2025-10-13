Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Премьер Израиля подарил президенту США золотую голубку

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 13:54
    Премьер Израиля подарил президенту США золотую голубку

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу золотую статуэтку в форме голубки в благодарность за усилия по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Ранее Трамп прибыл в израильский парламент, где в ближайшие минуты выступит с речью по Газе. В гостевой книге Кнессета он оставил памятную надпись - "Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало".

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху золотая голубка ХАМАС
    İsrailin Baş naziri ABŞ Prezidentinə qızıl göyərçin hədiyyə edib
    Israeli PM gifts golden peace dove to US President

    Последние новости

    14:49

    ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из Украины

    АПК
    14:47

    Президент Индонезии впервые посетит Израиль

    Другие страны
    14:46
    Фото

    В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

    Экология
    14:38

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях

    Другие страны
    14:35

    Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

    Другие страны
    14:35

    TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человек

    Здоровье
    14:34

    В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:33

    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:29
    Видео

    При столкновении двух поездов в Словакии пострадали почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей