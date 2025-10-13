Премьер Израиля подарил президенту США золотую голубку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу золотую статуэтку в форме голубки в благодарность за усилия по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее Трамп прибыл в израильский парламент, где в ближайшие минуты выступит с речью по Газе. В гостевой книге Кнессета он оставил памятную надпись - "Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало".