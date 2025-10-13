İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İsrailin Baş naziri ABŞ Prezidentinə qızıl göyərçin hədiyyə edib

    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:15
    İsrailin Baş naziri ABŞ Prezidentinə qızıl göyərçin hədiyyə edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İsrail və HƏMAS arasındakı münaqişənin nizamlanması üçün göstərdiyi səylərə görə minnətdarlıq əlaməti olaraq ABŞ Prezidenti Donald Trampa qızıldan hazırlanmış kiçik göyərçin heykəli təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Tramp yaxın dəqiqələrdə İsrail parlamentində Qəzza ilə bağlı çıxış edəcək. O, Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub - "Bu, mənim üçün böyük şərəfdir. Möhtəşəm və gözəl gün, yeni başlanğıc".

    Премьер Израиля подарил президенту США золотую голубку
    Israeli PM gifts golden peace dove to US President

