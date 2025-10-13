İsrailin Baş naziri ABŞ Prezidentinə qızıl göyərçin hədiyyə edib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 14:15
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İsrail və HƏMAS arasındakı münaqişənin nizamlanması üçün göstərdiyi səylərə görə minnətdarlıq əlaməti olaraq ABŞ Prezidenti Donald Trampa qızıldan hazırlanmış kiçik göyərçin heykəli təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Tramp yaxın dəqiqələrdə İsrail parlamentində Qəzza ilə bağlı çıxış edəcək. O, Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub - "Bu, mənim üçün böyük şərəfdir. Möhtəşəm və gözəl gün, yeni başlanğıc".
