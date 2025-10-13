Трамп оставил запись в гостевой книге Кнессета: Великий день, новое начало
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 12:34
Президент США Дональд Трамп оставил запись в гостевой книге Кнессета и подтвердил, что война между Израилем и радикальным движением ХАМАС окончена.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
"Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало", - написал Трамп.
Отметим, что американский президент в ближайшее время выступит в Кнессете. В парламенте Трампа сопровождает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
