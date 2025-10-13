Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп оставил запись в гостевой книге Кнессета: Великий день, новое начало

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 12:34
    Президент США Дональд Трамп оставил запись в гостевой книге Кнессета и подтвердил, что война между Израилем и радикальным движением ХАМАС окончена.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    "Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало", - написал Трамп.

    Отметим, что американский президент в ближайшее время выступит в Кнессете. В парламенте Трампа сопровождает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    США Израиль ХАМАС Ближний Восток Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
    Tramp Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub: Böyük gün, yeni başlanğıc

