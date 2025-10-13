Tramp Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub: Böyük gün, yeni başlanğıc
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 12:51
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub və İsraillə HƏMAS arasında müharibənin bitdiyini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri məlumat yayıb.
"Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Böyük və gözəl gün, yeni başlanğıc", - D.Tramp yazıb.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti yaxın zamanda Knessetdə çıxış edəcək. Parlamentdə Trampı İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu müşayiət edir.
Son xəbərlər
13:10
HƏMAS 13 israilli girovu azad edibDigər ölkələr
13:10
"Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıbMaliyyə
13:08
Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıbElm və təhsil
13:07
İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilərFutbol
13:04
Foto
Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:00
Makron istefa vermək niyyətində deyilDigər ölkələr
12:59
Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:58
Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıbBiznes
12:55