    Tramp Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub: Böyük gün, yeni başlanğıc

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:51
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Knessetin qonaq kitabında qeyd qoyub və İsraillə HƏMAS arasında müharibənin bitdiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri məlumat yayıb.

    "Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Böyük və gözəl gün, yeni başlanğıc", - D.Tramp yazıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti yaxın zamanda Knessetdə çıxış edəcək. Parlamentdə Trampı İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu müşayiət edir.

    ABŞ Knesset Donal Tramp İsrail Benyamin Netanyahu HƏMAS
    Трамп оставил запись в гостевой книге Кнессета: Великий день, новое начало

