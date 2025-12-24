İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    "Barselona" və "Liverpul" italiyalı müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün mübarizə aparır

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 11:24
    Barselona və Liverpul italiyalı müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün mübarizə aparır

    İspaniyanın "Barselona" və İngiltərənin "Liverpul" klubları İtaliya təmsilçisi "İnter"də çıxış edən Alessandro Bastonini heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Quotidiano Sportivo" nəşri məlumat yayıb.

    Avropa nəhəngləri müdafiəçini transfer etmək üçün mübarizə aparırlar.

    İtaliyalı oyunçunun Milan təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayında başa çatacaq. Sözləşmənin yenilənməsi ilə bağlı son danışıqlar uğursuz alınıb.

    Qeyd edək ki, Alessandro Bastoni cari mövsüm "İnter"in heyətində 20 matçda meydanda olub.

    Alessandro Bastoni Barcelona club Liverpool transfer "İnter" klubu

    Son xəbərlər

    11:45
    Foto

    Ucarda sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalan şəxsin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:44

    Milli Məclisin deputatı Asiya Parlament Assambleyasının Daimi Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:42

    Sədr müavini: Din Xadimlərinin forumunda bütün dini konfessiyalara mənsub nümayəndələr iştirak edir

    Din
    11:40

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Ukraynalı olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    11:25

    Özbəkistan rəsmisi: Azərbaycanın dövlət və din arasında qarşılıqlı əlaqə modeli nümunəvidir

    Xarici siyasət
    11:24

    "Barselona" və "Liverpul" italiyalı müdafiəçini heyətinə qatmaq üçün mübarizə aparır

    Futbol
    11:16

    Bahar Muradova: Dini təbliğat erkən nikahların, məişət zorakılığının qarşısının alınmasına təsir edə bilər

    Din
    Bütün Xəbər Lenti