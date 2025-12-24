İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    24 dekabr, 2025
    • 11:37
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 1 milyard 34,015 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 713,142 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 25,5 % çoxdur.

    Beləliklə, 11 ayda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 69 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 62,3 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 365,354 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 844,833 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 21,7 % çoxdur.

    11 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,9 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 56,8 manat olub.

