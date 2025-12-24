Ukraynalı olimpiya çempionu vəfat edib
Fərdi
- 24 dekabr, 2025
- 11:37
Ukraynalı olimpiya çempionu Anatoli Bondarçuk vəfat edib.
"Report" "Sport.ua"ya istinadən xəbər verir ki, 2004-cü ildən Kanadanın Kemlups şəhərində yaşayan atlet 85 yaşında ölüb.
Onun ölümünün səbəbləri açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, A.Bondarçuk 1972-ci ildə çəkicatma yarışlarında olimpiya rekordu ilə qızıl medala sahib olub. Sabiq idmançı həmçinin 1969-cu ildə Avropa çempionatının qalibi olub. Bundan əlavə, 4 dəfə SSRİ çempionatında qalib gəlib.
