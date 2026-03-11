İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Səbuhi Əmiraslanov: "Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam"

    Fərdi
    • 11 mart, 2026
    • 12:46
    Səbuhi Əmiraslanov: Qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanan Azərbaycan sərbəst güləşçisi Səbuhi Əmiraslanov qarşısına növbəti yarışlarda çempionluq məqsədi qoyacaq.

    İdmançı bu barədə "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında bildirib.

    O, finala qədər keçdiyi yolu və hazırlıq prosesini dəyərləndirib:

    "1/8 finaldan başladığım yolda görüşlərim elə də asan keçmədi. Buna baxmayaraq, finala qədər addımlaya bildim. Bizim üçün hər cür şərait yaradan Azərbaycan Güləş Federasiyasına və müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. Asiyada keçdiyimiz səmərəli təlim-məşq toplanışının sayəsində finala qədər yüksəlməyi bacardım. Finalda isə mənə elə gəlir ki, bir az da artırmalıydım. Məşqləri gücləndirməli və qarşıma mütləq çempionluq məqsədi qoymalıyam".

    S.Əmiraslanov həlledici qarşılaşmadakı rəqibi və məğlubiyyətin səbəbi barədə fikirlərini bölüşüb:

    "Ən çətin görüşüm elə finalda oldu. Əslində, rusiyalı rəqiblə əvvəllər təlim-məşq toplanışları zamanı qarşılaşmışdım və o qədər də çətinlik çəkməmişdim. Sadəcə, bu dəfə nədənsə köklənə bilmədim. Növbəti dəfə daha yaxşı çıxış edəcəyimə inanıram".

    O, yığmanın turnirdəki şanslarını yüksək qiymətləndirib:

    "Məncə, bütün idmançılarımız medal qazanmaq gücündədir. Potensialımız buna imkan verir. İnanıram ki, hər şeyi döşək üzərində göstərəcəyik".

    U-23 Avropa çempionatı Səbuhi Əmiraslanov Gümüş medal

    Son xəbərlər

    10:49

    Lu Mey Azərbaycana Çin vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    10:49
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumunda Çin və qlobal idarəetmə təşəbbüsləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    10:49

    Çin səfiri: Azərbaycanlıların dilimizə və mədəniyyətimizə marağı artır

    Xarici siyasət
    10:45

    Eldor Aripov: Çin Mərkəzi Asiyada Rusiyanın yerini tutub

    Xarici siyasət
    10:45

    Sumqayıtda evdə baş verən partlayışda xəsarət alanlar Yanıq Mərkəzinə təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:42

    Omanda PUA-nın düşməsi zamanı iki xarici vətəndaş ölüb

    Digər ölkələr
    10:40

    Azərbaycanda qadın vəkillərin sayı artıb

    Daxili siyasət
    10:38

    Lu Mey: Çin Azərbaycanın inkişaf yolunu dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    10:37

    "Arsenal" "Leyptsiq"in müdafiəçisi Kastello Lukeba üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti