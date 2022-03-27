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Премьер Израиля: Мы твердо стоим на стороне Украины

Премьер Израиля: Мы твердо стоим на стороне Украины Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины.
Другие страны
27 марта 2022 г. 17:18
Премьер Израиля: Мы твердо стоим на стороне Украины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом Беннет подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине для ухода за ранеными и делает все возможное, чтобы "помочь прекратить боевые действия в Украине.

Он добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания самого современного полевого госпиталя на территории Украины.

"Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизни тех, кто в этом нуждается. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свой вклад в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Беннет.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Baş naziri: “Qətiyyətli şəkildə Ukraynanın yanındayıq”

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