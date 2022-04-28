Премьер-министр Болгарии: Украина выиграет войну

"Украина выиграет войну, начатую Российской Федерацией".

"Украина выиграет войну, начатую Российской Федерацией".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом премьер-министр Болгарии Кирилл Петков сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Глава болгарского правительства поблагодарил украинские власти за проявленное лидерство не только для Украины, но и для всего свободного мира.

"Украина выиграет эту войну. И все демократические страны будут стоять на вашей стороне. По моему мнению, нет никакого сомнения, что это будет единственный итог, который состоится", - заявил Петков.