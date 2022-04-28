О нас
Аудио новости

Премьер-министр Болгарии: Украина выиграет войну

Премьер-министр Болгарии: Украина выиграет войну "Украина выиграет войну, начатую Российской Федерацией".
Другие страны
28 апреля 2022 г. 20:58
Премьер-министр Болгарии: Украина выиграет войну

"Украина выиграет войну, начатую Российской Федерацией".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом премьер-министр Болгарии Кирилл Петков сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Глава болгарского правительства поблагодарил украинские власти за проявленное лидерство не только для Украины, но и для всего свободного мира.

"Украина выиграет эту войну. И все демократические страны будут стоять на вашей стороне. По моему мнению, нет никакого сомнения, что это будет единственный итог, который состоится", - заявил Петков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın Baş naziri: "Ukrayna müharibədə qalib gələcək"

Другие новости из категории

Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии
28 апреля 2022 г. 19:37
Генсек ООН приехал в освобожденный поселок Украины
Генсек ООН приехал в освобожденный поселок Украины
28 апреля 2022 г. 19:04
Белый дом запросит у Конгресса 33 млрд долларов на поддержку Украины
Белый дом запросит у Конгресса 33 млрд долларов на поддержку Украины
28 апреля 2022 г. 18:54
Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента
Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента
28 апреля 2022 г. 18:20
Число заявок на пособия по безработице в США за неделю сократилось на 5 тыс.
Число заявок на пособия по безработице в США за неделю сократилось на 5 тыс.
28 апреля 2022 г. 17:40
Байден хочет упростить использование замороженных активов физлиц для помощи Украине
Байден хочет упростить использование замороженных активов физлиц для помощи Украине
28 апреля 2022 г. 16:47
Инаугурация Эмманюэля Макрона пройдет до 14 мая
Инаугурация Эмманюэля Макрона пройдет до 14 мая
28 апреля 2022 г. 16:31
Великобритания приняла 27 100 украинских беженцев
Великобритания приняла 27 100 украинских беженцев
28 апреля 2022 г. 13:48
Парламент Канады признал геноцидом действия российской армии в Украине
Парламент Канады признал геноцидом действия российской армии в Украине
28 апреля 2022 г. 11:44
Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты
Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты
28 апреля 2022 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi