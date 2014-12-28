Премьеры Греции и Италии координируют усилия по спасению пассажиров парома Norman Atlantic

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Антонис Самарас связался со своим итальянским коллегой Маттео Ренци для координации усилий по спасению пассажиров горящего парома Norman Atlantic. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила официальный представитель греческого правительства София Вултепси.

"Это очень трудная операция по спасению людей", - заявила Вултепси греческому телеканалу Skai. По ее словам, греческого премьера постоянно информируют о ходе операции различные министры. "Самарас уже связался со своим итальянским коллегой Маттео Ренци и поддерживает с ним постоянный контакт по данному вопросу", - сказала она.

Пожар возник утром на пароме Norman Atlantic, который под флагом Италии следовал из греческого порта Патры в итальянский порт Анкона. Паром, зафрактованный греческой компанией ANEK, находится в 44 морских милях к северо-западу от острова Корфу (Керкира) в территориальных водах Греции, поэтому ответственность за операцию по спасению лежит на Афинах. На потерявшем управление судне в момент подачи им сигнала бедствия находились 478 человек, включая команду. Из них - 278 греков с учетом членов экипажа. О национальности других пассажиров пока точной информации нет. Капитан судна - итальянец, из 56 членов команды - 22 итальянца и 34 грека.