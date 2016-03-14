Премьер Турции отложил визит в Иорданию из-за взрыва в Анкаре

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отложил визит в Иорданию из-за взрыва в столице страны Анкаре. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Взрыв произошел в 19.45 мск на автобусной остановке у одного из офисов премьер-министра в центре столицы в момент большого скопления людей. Жертвами взрыва заминированного автомобиля стали 34 человека, 125 получили ранения.

Изначально поездка Давутоглу была запланирована на вторник, 15 марта. Теперь визит турецкого премьера в Иорданию перенесен на более позднюю дату. Новая дата поездки не сообщается.